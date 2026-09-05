RC Lens : grosse inquiétude pour Matthieu Udol

Le RC Lens voit son infirmerie se remplir à une vitesse inquiétante. Déjà privés de Samson Baidoo et Maik Nawrocki, tous deux sérieusement blessés, ainsi que de Jean-Clair Todibo qui n’est pas affûté physiquement, les Sang et Or ont perdu un nouveau cadre défensif ce samedi. Face à Lorient, Matthieu Udol a été contraint de céder sa place dès la 24e minute à Souleymane Sagnan.

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😕 Le premier coup dur pour @RCLens !



La grosse inquiétude autour de Matthieu Udol, obligé de laisser sa place…#RCLFCL pic.twitter.com/bBBoq7npIe — L1+ (@ligue1plus) September 5, 2026

Touché lors d’un choc avec Mamadou Koné dès la 14e minute, le latéral gauche n’a pas pu aller au bout de la première période. Malgré la pose d’un impressionnant bandage à la cuisse droite pour tenter de continuer, l’ancien Messin a rapidement indiqué à son banc que la douleur restait trop vive. Une fois remplacé, Udol s’est fait ausculter le genou droit par le staff médical, laissant planer une réelle inquiétude sur la gravité exacte de sa blessure. Pour rappel, il s’est déjà rompu quatre fois les ligaments croisés durant sa carrière.