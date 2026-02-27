Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

PSG : quand Javier Pastore humiliait la défense de Chelsea

Par Josué Cassé
1 min.
Javier Pastore sur le banc lorsqu'il était au PSG @Maxppp

Seul représentant français encore en lice, le PSG défiera Chelsea lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Giflés 3-0 l’été dernier en finale de la Coupe du monde des clubs, les Rouge et Bleu auront à cœur de prendre leur revanche face aux Blues.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Souvenir d'un PSG / Chelsea : Le slalom de Javier Pastore face aux Blues en 2014 🤩

PSG / Chelsea en 1/8e de finale de Ligue des champions, c'est en mars avec CANAL+

#UCL
Voir sur X

Une confrontation qui laisse toutefois également de beaux souvenirs aux champions d’Europe en titre et notamment ce magnifique slalom de Javier Pastore dans la défense londonienne en 2014. Un soir où le PSG l’avait emporté 3 buts à 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Chelsea
Javier Pastore

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Chelsea Logo Chelsea FC
Javier Pastore Javier Pastore
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier