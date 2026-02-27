PSG : quand Javier Pastore humiliait la défense de Chelsea

Seul représentant français encore en lice, le PSG défiera Chelsea lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Giflés 3-0 l’été dernier en finale de la Coupe du monde des clubs, les Rouge et Bleu auront à cœur de prendre leur revanche face aux Blues.

Une confrontation qui laisse toutefois également de beaux souvenirs aux champions d’Europe en titre et notamment ce magnifique slalom de Javier Pastore dans la défense londonienne en 2014. Un soir où le PSG l’avait emporté 3 buts à 1.