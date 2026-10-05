Équipe de France : un joueur a marqué beaucoup de points !

Alors que Zinédine Zidane avait fait le choix fort de sélectionner de nombreux nouveaux visages, à l’image d’Andy Diouf sur le flanc gauche, c’est pourtant Adrien Truffert qui a marqué des points lors de ce premier rassemblement. En effet, il est l’un des grands gagnants du premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Comme le rapporte L’Équipe, le latéral gauche de Bournemouth a entamé les deux rencontres face à la Turquie et à l’Italie. Très actif dans son couloir, il a multiplié les courses, s’est montré disponible et a remporté la majorité de ses duels, malgré quelques déchets. Son volume de jeu et sa fiabilité semblent avoir convaincu le nouveau sélectionneur.

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Déjà appelé pour la première fois en 2022, Truffert paraît désormais avoir pris une longueur d’avance dans la hiérarchie des latéraux gauches français. En effet, d’après l’analyse de Benoît Trémoulinas, qui estime que son gros volume de jeu lui permet de proposer constamment des solutions et qu’il « va compter à l’avenir chez les Bleus grâce à sa fiabilité ». Une qualité particulièrement importante pour Zidane, qui souhaite pouvoir compter sur un latéral capable de multiplier les montées et les retours derrière Kylian Mbappé, appelé à évoluer dans ce même couloir gauche. Son concurrent direct, Andy Diouf, pourrait d’ailleurs être titularisé ce soir face à la Belgique, au Stade de France.