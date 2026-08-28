Ligue 1
Rennes : Arnaud Pouille réagit au tirage
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@Maxppp
Présent au micro de Canal+ quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue Europa, Arnaud Pouille, le président exécutif du SRFC, a affiché sa satisfaction. Comblé du retour de Rennes sur la scène européenne, le dirigeant du club breton a également reconnu que les Rennais avaient évité le pire.
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« C’est particulier de revenir en Europe, on est heureux d’être là. Pour le tirage, ça aurait pu être pire, on a évité les clubs anglais… Un tirage qui aurait pu être pire. La Juve ? On avait joué contre eux en 1999 et on n’avait pas eu l’honneur de jouer dans leur stade, mais ça fera aussi plaisir aux nostalgiques ».
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