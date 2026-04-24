Bayern : Kompany au courant de la blessure de Vitinha

C’est la double confrontation que tout le monde attend en Ligue des Champions, mais en bon entraîneur, Vincent Kompany a rappelé qu’il considérait le déplacement à Mayence comme un gros test pour son équipe, à quatre jours du déplacement sur la pelouse du Parc des Princes. « Mayence n’est pas une préparation. C’est un match de Bundesliga. Nous voulons les trois points. Il pourrait y avoir des ajustements dans la gestion de la charge de travail. Mais le plus important, c’est d’être prêts à jouer notre meilleur football. Le déplacement à Mayence est un match difficile, nous devons être prêts à nous battre. Chacun aura un rôle à jouer dans les semaines à venir, mais avant tout, Mayence est la priorité absolue. Et nous devons prendre des décisions judicieuses », a lancé le coach bavarois en conférence de presse.

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Il était difficile pour autant d’esquiver les questions au sujet de la demi-finale de C1 qui arrive. Avec notamment le cas Vitinha, touché lors du match du PSG face à l’OL et incertain pour la réception du Bayern. « Bien sûr que j’ai eu l’information, mais je ne répondrai à cette question que dans 3 jours, pas maintenant », a souri Kompany. Place à Mayence donc, ce samedi, pour la 31e journée de Bundesliga.