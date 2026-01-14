Sabri Lamouchi nommé sélectionneur de la Tunisie

Le parcours de la Tunisie durant cette CAN 2025 s’est arrêté dès les 8es de finale, éliminé par le Mali (1-1, 3-2 t.a.b.). Le sélectionneur, Sami Trabelsi, a dû rendre son tablier pour laisser la place à son successeur. La fédération vient d’annoncer la venue de Sabri Lamouchi comme nouveau patron des Aigles de Carthage jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

Franco-Tunisien, l’entraîneur a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ début décembre d’Al-Diraiyah FC (2e division saoudienne). Son vécu de sélectionneur de la Côte d’Ivoire entre 2012 et 2014 pèse aussi en sa faveur. L’ancien international français (12 sélections, 1 but) avait été contacté il y a quelques semaines pour prendre la suite de Luis Castro au FC Nantes.