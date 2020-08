Anelka respecte la décision de Deschamps de ne pas sélectionner Benzema

Acteur principal du documentaire de Netflix, «Anelka, l'incompris», l'ancien attaquant de l'équipe de France (69 sélections, 14 buts) est revenu sur certains moments de sa carrière. Comme celui du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Au moment de faire sa tournée promotionnelle, l'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui âgé de 41 ans, s'est arrêté chez Marca. Dans une interview donnée au média espagnol, Nicolas Anelka a notamment évoqué la décision de Didier Deschamps de ne plus sélectionner Karim Benzema en équipe de France.

«C'est triste pour lui, c'est sûr, parce qu'il veut revenir et il a montré qu'il est l'un des meilleurs au monde, mais c'est le choix de Deschamps. Pour la France, Benzema serait certainement un plus. Ils forment déjà une grande équipe, mais ce serait encore mieux. Mais c'est la décision de Deschamps, je connais bien l'entraîneur et nous devons le respecter. Je pense que Karim doit se concentrer sur le Real Madrid et il le fait, il s'améliore chaque année. C'est dommage pour lui, mais il est au Real Madrid et tout va bien pour lui», a déclaré Nicolas Anelka.