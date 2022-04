OM : Arkadiusz Milik de retour pour la réception de Montpellier

L'Olympique de Marseille a dévoilé le groupe convoqué par Jorge Sampaoli pour la réception du Montpellier HSC à l'Orange Vélodrome dans le cadre du match de clôture de la 31e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Phocéens reprendraient leur place de dauphin du Paris Saint-Germain, occupée par le Stade Rennais, vainqueur à Reims ce samedi après-midi.

L'entraîneur argentin pourra compter sur le retour de son attaquant polonais Arkadiusz Milik, blessé en sélection fin mars et absent des deux dernières échéances (L1 et C4). Suspendu pour le déplacement à Saint-Etienne, le défenseur brésilien Luan Peres fait également son retour dans le groupe pro, où on retrouve également plusieurs jeunes joueurs (Targhalline, Ben Seghir...).

