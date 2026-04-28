Le PSG signe une première dans l’histoire du foot français en C1

La demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est un véritable match de folie. Alors que les deux équipes viennent de rentrer au vestiaire pour la mi-temps, cinq buts ont déjà été inscrits (3-2).

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Devant au score grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain vient de s’offrir un record. Le club de la capitale est en effet devenu la première équipe française de l’histoire à avoir inscrit trois buts en première période lors d’une demi-finale de Ligue des Champions. À noter que c’est d’ailleurs la première fois de l’histoire que cinq buts ont été marqués lors d’une demi-finale de C1.