Dortmund : les bons conseils d'Emre Can à Jadon Sancho après la polémique du coiffeur

Jadon Sancho est dans la tourmente. Des photos relayées sur les réseaux sociaux montrent que le joueur du Borussia Dortmund s'est fait couper les cheveux par son coiffeur. Problème, ni ce dernier ni l'international anglais (11 sélections, 2 buts) ne portaient de masque. Un comportement qu'a condamné la Ligue allemande de football (DFL) par une amende. Suite à la victoire du BVB ce samedi (1-0) contre le Hertha Berlin, son coéquipier Emre Can est revenu sur cette affaire pour Sky Allemagne. Il a gentiment rappelé à l'ordre son protégé, et lui a livré des conseils pour la suite de sa carrière.

« Jadon a besoin d’être guidé. C’est un bon garçon et c’est vrai que je m’entends bien avec lui hors du terrain. Tout le monde a besoin d’un coiffeur. À l’avenir, il ne devra plus se permettre de commettre de telles erreurs, car nous, en tant qu’équipe, en sommes responsables. Nous savons qu’il doit être plus discipliné sur certaines choses, il le sait aussi. Je ne pense pas qu’il fasse ça pour faire un scandale. Peut-être qu’il ne le sait pas, peut-être qu’il fait trop confiance à beaucoup d’autres personnes pour certaines choses. L’environnement est très important », a-t-il rapporté.