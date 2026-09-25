EdF : Rayan Cherki dédie la victoire à Zidane

Pour sa première en tant que sélectionneur, Zinedine Zidane a connu la victoire. La prestation des Bleus ne restera sans doute pas dans les annales mais ce court succès 1-0 pour entamer cette Ligue des Nations suffit au bonheur de Rayan Cherki. Titulaire au milieu de terrain, le joueur de Manchester City a tenu à dédier ce succès à son sélectionneur et à sa nouvelle vie, affirme-t-il en zone mixte.

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« C’est un pur plaisir. On connaît son passé de joueur et d’entraîneur, on avait à coeur de commencer cette nouvelle aventure avec une victoire. C’est vraiment bon à prendre parce que le match n’était vraiment pas facile au vu des circonstances. Cette victoire, elle est pour lui. Tout est nouveau pour nous comme pour lui, on est très heureux, on donne le maximum sur le terrain, c’est le plus important. »