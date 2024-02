Leipzig-Real Madrid : Aurélien Tchouaméni revient sur son positionnement

Alors que le Real Madrid a remporté la rencontre aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, contre le RB Leipzig sur la pelouse de la Red Bull Arena ce mardi soir, le milieu de terrain français, Aurélien Tchouaméni, est revenu sur cette belle victoire collective des Merengues. Un succès permis grâce à une grosse prestation de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Surtout que Carlo Ancelotti avait élaboré un onze de départ assez particulier en titularisant l’international français au poste de défenseur central aux côtés de Nacho. Au micro de Canal Plus, Tchouaméni a analysé sa rencontre avec humour, en parlant notamment de l’Equipe de France :

«C’est important, on joue contre des grosses équipes, surtout en Ligue des Champions. Il va falloir faire le dos rond dans certaines phases de jeu mais à la fin on gagne et on continue à être solide défensivement. on se crée des occasions, on marque des buts, donc il faut continuer. Monstrueux (en défense) je ne sais pas. Je pense que j’ai fait une bonne performance avec des circonstances atténuantes car je suis milieu de formation. J’en ai parlé avec le coach, j’essaye de tout peu importe le poste où je joue. On sait qu’au Real, le plus important c’est de remporter le plus grand nombre de titres. Si je peux apporter ma pierre à l’édifice pour aller au bout des compétitions, je le ferai volontiers. Je vais tout donner. Le coach (Didier Deschamps) regarde mais il ne faut pas lui dire ça, mon poste de prédilection c’est milieu de terrain, si le coach fait appel à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum mais on a ce qu’il faut en sélection», a expliqué le milieu reconverti défenseur le temps d’un soir.