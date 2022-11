Strasbourg : la belle montée en puissance de Jean-Ricner Bellegarde

La suite après cette publicité

A 24 ans, Jean-Ricner Bellegarde n'est plus un novice en Ligue 1. Avec 187 matches disputés chez les pros toutes compétitions confondues et 110 matches en Ligue 1, le natif de Colombes possède une solide expérience du haut niveau. Et il en fait profiter le Racing club de Strasbourg.

S'il a rapidement joué en Alsace dès son arrivée en provenance de son club formateur du RC Lens disputant notamment les tours préliminaires de la Ligue Europa en 2019, c'est vraiment la saison passée qu'il s'est affirmé dans l'entrejeu strasbourgeois. Avec 36 apparitions et 2 buts, Bellegarde avait largement contribué à la belle sixième place du Racing en Ligue 1.

La saison de la maturité en Ligue 1

Indispensable aux yeux de Julien Stephan qui apprécie son explosivité, sa capacité à bien ressortir les ballons grâce notamment à la qualité de ses passes, l'ancien Lensois confirme cette saison ses bonnes dispositions malgré une saison 2022-23 bien plus délicate pour la formation alsacienne qui est actuellement 18e en Ligue 1.

Mais à l'instar de son superbe but sur coup franc marqué face à l'AC Ajaccio le week-end dernier, Bellegarde a pris plus d'assurance dans cette saison de la maturité, et ce, malgré la forte pression que subit son équipe sur et en dehors du terrain. Le RCSA qui va sans doute devoir lutter jusqu'à la fin de saison pour assurer son maintien aura donc besoin du milieu de terrain strasbourgeois au top de sa forme pour conserver sa place dans l'élite. À la vue de ce qu'il a montré depuis quelques mois, le n°17 en est clairement capable.