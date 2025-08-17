Menu Rechercher
Danny Namaso débarque en surprise à Auxerre

Par Samuel Zemour
1 min.
Logo de l'AJ Auxerre @Maxppp

L’AJ Auxerre tient un nouvel attaquant avec l’arrivée de Danny Namaso (24 ans). Prêté par le FC Porto avec option d’achat, il portera le numéro 19 avec ses nouvelles couleurs. Passé par Reading, son club formateur, avant de rejoindre les Dragons en 2020, il compte 106 apparitions avec Porto, dont 15 en compétitions européennes, avec à la clé un titre de champion du Portugal et deux coupes nationales.

AJ Auxerre
✍️ 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐍𝐚𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥’𝐀𝐉𝐀 🔵⚪

Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Danny Namaso, sous forme de prêt avec option d’achat. L’attaquant de 24 ans arrive en provenance du FC Porto et portera le numéro 19.

Plus d’infos 👉

#TeamAJA #Irréductibles
Voir sur X

«Un renfort supplémentaire pour l’AJA ! Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Danny Namaso, sous forme de prêt avec option d’achat. L’attaquant de 24 ans arrive en provenance du FC Porto et portera le numéro 19», informe l’AJA dans son communiqué. Namaso a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives au Portugal. L’AJ Auxerre a officialisé son arrivée surprise quelques minutes avant la réception du FC Lorient (17h15), devant ses supporters et en toute discrétion.

Pub. le - MAJ le
