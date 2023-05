Barça : nouvelle confirmation pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Joueurs, staff, direction, … Tout le monde tire dans le même sens à Barcelone concernant le dossier Lionel Messi. À tour de rôle, les Catalans militent dans les médias pour que le champion du monde argentin revienne en Catalogne. Dernièrement, c’est Pedri qui a réclamé la venue du septuple Ballon d’or. Le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a également partagé son désir de revoir la Pulga avec le maillot des Blaugranas au micro de DAZN.

« Je veux qu’il revienne. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu’il a donné au club, parce qu’il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s’il décidait de revenir. (…) Je pense que la Liga est consciente de cet énorme effort et je suis convaincu que dans les prochaines semaines, nous aurons un scénario de fair-play et que nous pourrons enregistrer les joueurs que nous avons déjà et ensuite incorporer des joueurs ».

