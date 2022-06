Accord trouvé entre l'Inter Milan et Chelsea pour Romelu Lukaku !

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku a mouillé le maillot. Malheureux à Chelsea, le Belge a annoncé en public comme en privé qu'il souhaitait revenir à l'Inter Milan. Un message parfaitement entendu par les Nerazzurri qui ont tout tenté pour le rapatrier. Ils ont ainsi multiplié les discussions avec les pensionnaires de Stamford Bridge, qui n'étaient pas forcément fermés à l'idée de se séparer du numéro 9 devenu remplaçant sous les ordres de Thomas Tuchel.

L'Inter n'a pas lâché l'affaire

Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux clubs échangent et négocient. Rapidement, l'option d'un prêt payant a été mise sur la table pour le joueur acheté 115 M€ l'été dernier rappelons-le. Mais lundi, le président milanais Steven Zhang a bloqué l'opération, puisqu'il n'était pas d'accord concernant le prix demandé par les Anglais (au moins 10 M€) et le fait de payer intégralement le salaire du joueur.

Malgré tout, les Italiens n'ont pas lâché l'affaire, à l'image de Beppe Marotta, confiant lors d'un entretien accordé à Anch’Io Sport sur Radio 1.« La piste est réalisable, je ne m'en cache pas, mais encore faut-il bien la définir. Avec Piero Ausilio, nous essayons de construire la meilleure Inter possible, mais dans le respect total des paramètres économiques et financiers que nous nous sommes fixés.»

L'opération est pratiquement bouclée

L'Inter a eu raison d'y croire puisque les deux clubs sont tombés d'accord. L'ensemble de la presse italienne, à l'image de la Gazzetta dello Sport et du Corrierre dello Sport, annonce que le retour de Lukaku est quasiment bouclé. La journée d'hier a été décisive. Son avocat, Sébastien Ledure, était présent en Lombardie pour aider à boucler le dossier. Les deux clubs, eux, ont finalisé les ultimes détails de l'opération. Big Rom va ainsi revenir sous la forme d'un prêt payant de 8 millions d'euros avec 2 millions d'euros de bonus liés aux résultats de l'équipe.

Le Corriere dello Sport précise que les derniers échanges de documents sont prévus aujourd'hui. Ensuite, le joueur pourra rejoindre Milan. Il est attendu là-bas d'ici la fin de la semaine, a priori vendredi, pour passer les traditionnels examens médicaux. Son retour n'est donc plus qu'une question de jours. Une bonne nouvelle pour Simone Inzaghi, qui a joué un rôle déterminant lundi en demandant au club de faire un effort supplémentaire pour signer l'avant-centre. Un joueur qui devrait donc former un trio de folie en attaque avec Lautaro Martinez et Paulo Dybala, que l'Inter veut recruter.