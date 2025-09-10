Lamine Yamal élu meilleur jeune joueur du monde par le CIES

Comme pour Kylian Mbappé, il ne faut pas parler d’âge avec Lamine Yamal. L’Observatoire du Football CIES a publié un classement des 200 meilleurs joueurs de moins de 20 ans dans le monde, basé sur leurs performances, leur temps de jeu et l’importance des matchs disputés. Sans surprise, le prodige espagnol Lamine Yamal (18 ans) domine ce classement avec une note impressionnante de 97,7, récompensant une saison exceptionnelle où il s’est imposé comme un leader du FC Barcelone, notamment en Ligue des champions, et comme une pierre angulaire de la Roja. Le défenseur central Pau Cubarsí (18 ans), autre jeune talent du Barça, prend la deuxième place avec 93,4, tandis que le milieu du PSG Warren Zaïre-Emery (19 ans) complète le podium avec 87,8 points.

Le reste du top 10 met en lumière d’autres grandes promesses, comme l’ailier brésilien Estevão (4e, 87,7 points), fraîchement arrivé à Chelsea, Franco Mastantuono (5e, 85,4 points), nouvelle recrue du Real Madrid, ou encore Jorrel Hato, ex-Ajax, lui aussi transféré à Chelsea (6e, 84 points). On y retrouve également Roger Fernandes, Myles Lewis-Skelly, Geovany Quenda et Elías Montiel, seul joueur du top 10 à ne pas évoluer en Europe. D’autres jeunes espoirs comme Jobe Bellingham, Lucas Bergvall, Rodrigo Mora ou Leny Yoro figurent dans le top 50, confirmant la montée en puissance d’une génération déjà prête à prendre les rênes du football mondial.