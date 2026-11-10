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Ligue 1

Lens, Umtiti : «  on disait que le directeur sportif était exceptionnel, c’est parce qu’il avait de la réussite »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Samuel Umtiti @Maxppp

Le RC Lens traverse une énorme zone de turbulences depuis le début de la saison. Après le limogeage express de Dino Toppmöller, la direction artésienne a décidé de se séparer de son successeur, Yannick Cahuzac. En attendant de connaître l’identité du troisième coach sang et or de la saison, le champion du monde 2018 Samuel Umtiti a critiqué le management artésien.

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« Quand ils ont viré Toppmöller, le timing n’était pas bon pour moi. Il y avait un risque de mettre Cahuzac en numéro un parce qu’il n’avait pas cette expérience. On va juger son entraîneur par rapport à ses résultats. Les derniers résultats te montrent que le boulot n’est pas bien fait ou il a du mal à gérer un groupe. Bien s’entendre avec les joueurs n’est pas suffisant. Il a eu du mal à gérer. (…) À la direction je n’ai pas l’impression que tout est clair. Qui prend les décisions, pourquoi ? Au début on disait que le directeur sportif était exceptionnel, c’est parce qu’il avait de la réussite. Tu changes d’entraîneur comme ça, tu décides d’en mettre un autre. Au final, tu perds les joueurs », a-t-il déclaré au micro de RMC.

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