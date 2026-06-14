CdM 2026 : la belle prière commune entre les joueurs d’Allemagne et du Curaçao

Au-delà de la large victoire allemande face à Curaçao (7-1), une scène forte a marqué l’après-match. Alors que les joueurs saluaient leurs supporters, un petit cercle s’est formé au milieu du terrain autour de plusieurs internationaux de Curaçao, de Felix Nmecha et de Jonathan Tah. Bras dessus bras dessous, les joueurs ont baissé la tête pour partager un moment de recueillement, loin de la rivalité vécue pendant les 90 minutes.

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Besonderer Moment! Während die Teamkollegen sich beglückwünschten und dem Publikum dankten, bildete sich ein kleiner Kreis aus fünf Spielern. Im Kreis vertreten: Mehrere Spieler Curacaos und Felix Nmecha sowie Jonathan Tah. Arm in Arm steckten die Spieler die Köpfe zusammen.… pic.twitter.com/r0FgAd3CXa — Sky Sport (@SkySportDE) June 14, 2026

Interrogé par ARD après la rencontre, le buteur Felix Nmecha a expliqué ce geste : « Pendant le match, nous sommes des adversaires et après le match, nous sommes tous des chrétiens et des frères. Nous avons simplement fait une petite prière ensemble, car nous sommes encore très reconnaissants. » Après le coup de sifflet final, Nmecha et Tah ont ainsi rejoint leurs homologues de Curaçao pour prier main dans la main, offrant l’une des images les plus marquantes de ce début de Coupe du Monde.