OM : McCourt et sa rencontre avec Sampaoli

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille et ses supporters doivent encore prendre leur mal en patience avant de pouvoir voir Jorge Sampaoli à l’œuvre. Malgré l'arrivée de l’entraîneur argentin en ville mardi, il doit respecter une période d’isolement de 7 jours avant de prendre les rênes de l’équipe (face à Rennes justement mercredi prochain). Dans un entretien accordé à L’Équipe, Frank McCourt a expliqué pourquoi lui et Pablo Longoria avaient choisi l’ancien tacticien de Séville.

«J’étais impatient de le rencontrer. Et cette rencontre a confirmé tout ce que Pablo m’avait dit. C’est le choix parfait pour l’OM. Il m’a dit : “Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille .” Et pour moi, cela veut tout dire. Il a compris que ce club était particulier, et qu’il lui correspond. Il a regardé les matches, les joueurs, et il pense qu’il a ce qu’il faut pour aider ce club. Le football doit revenir au centre de notre projet, parce que c’est cela qui rassemble les gens. Sampaoli l’a complètement compris». Sur le papier, le mariage entre Sampaoli et l’OM semble prometteur, il va falloir attendre de voir si la mayonnaise prend avec le groupe avant.