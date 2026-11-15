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Jean-Pierre Papin : « dans le football d’aujourd’hui, je marquerais autant de buts qu’à l’époque »

Par Jordan Pardon
1 min.
Jean-Pierre Papin @Maxppp

C’est l’éternel débat. Les gloires d’antan seraient-elles aussi performantes dans le football d’aujourd’hui, bien plus intense et plus exigeant tactiquement ? Pour Jean-Pierre Papin, la réponse est claire. Dans un entretien accordé à Eurosport, le Ballon d’Or 1991 a assuré qu’il marquerait autant dans le football actuel.

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« Dans le football d’aujourd’hui, je ferais exactement la même chose et je marquerais autant de buts qu’à l’époque. Cela ne changerait pas grand-chose par rapport à la finalité. Et en plus, je serais davantage protégé par le VAR. Je pense que n’importe quel buteur de mon époque jouerait aujourd’hui sans aucun problème. On manque de buteurs actuellement. »

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