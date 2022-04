Le bras droit de Mino Raiola assure qu'il est encore en vie

La presse italienne se trompe en annonçant le décès de Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs. Son bras droit, José Fortes Rodriguez, a annoncé au média néerlandais Nos qu'il était toujours en vie.

« Il est dans une mauvaise position, mais il n'est pas mort », a-t-il annoncé. D'autres sources, de plus en plus nombreuses, assurent que Mino Raiola, bien qu'en mauvaise santé et hospitalisé, n'est pas décédé. Une partie de la presse italienne continue d'annoncer le décès de l'agent.