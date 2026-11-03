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Ouzbékistan : Fabio Cannavaro pourrait quitter son poste

Par Valentin Feuillette
1 min.
Fabio Cannavaro @Maxppp

Fabio Cannavaro pourrait quitter son poste de sélectionneur de l’Ouzbékistan. Le technicien italien envisagerait cette possibilité après la décision de reprogrammer la Coupe d’Asie. Un départ qui reste à l’étude à ce stade, alors que le changement de calendrier de la compétition pourrait remettre en question la suite de son aventure à la tête de la sélection ouzbèke.

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L’information a été rapportée par Fabrizio Romano. La Coupe d’Asie 2027, initialement programmée du 7 janvier au 5 février 2027 en Arabie saoudite, a été repoussée du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. Ce décalage de près d’un an pourrait donc modifier les plans de Cannavaro, dont le contrat avec la fédération ouzbèke court jusqu’en octobre 2027. Aucun départ n’a été officialisé à ce stade.

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