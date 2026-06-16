Le Real Madrid est en train de gâcher le mercato du FC Barcelone et de l’Atlético !

La nouvelle est tombée dimanche soir, et elle a choqué tout le monde. Alors que l’Espagne se préparait aux grands débuts de la Roja dans ce Mondial 2026 face au Cap-Vert, ainsi qu’au combat d’Ilia Topuria, la bombe est tombée : Marc Cucurella va devenir nouveau joueur du Real Madrid. L’international espagnol, qui était suivi par d’autres clubs du pays, est ainsi la quatrième recrue du club de la capitale ibérique, après Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva. Contrairement aux trois autres, sa signature a déjà été officialisée.

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Un gros coup mercato à 60 millions d’euros qui a surpris tout le monde, puisque le Catalan formé à La Masia n’avait pas été évoqué comme potentielle cible des Merengues. Au contraire, il était même annoncé dans le viseur des deux ennemis du Real Madrid : le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Pour les Colchoneros, il était même une priorité. Ce n’est pas tout, puisque les Madrilènes ont aussi arraché Bernardo Silva - qui était d’accord avec les Blaugranas et les Rojiblancos - au nez et à la barbe de leurs deux rivaux historiques.

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Pérez, piqué au vif ?

Dans le cas de Marc Cucurella, il intéressait vraiment Blaugranas et Colchoneros, étant même considéré comme la priorité de l’équipe de Diego Simeone pour son secteur défensif. Quant à Bernardo Silva, il était aussi vu comme la recrue phare du côté du Metropolitano, et son contrat était prêt à être signé, avant que le Real Madrid ne l’appelle au tout dernier moment. Deux coups durs infligés au FC Barcelone et à l’Atlético, auxquels on peut même ajouter Denzel Dumfries, réellement convoité par les Barcelonais. Il faut aussi évoquer le dossier Julian Alvarez avec cette offre de 150 millions d’euros officialisée via un communiqué et qui avait, selon de nombreux journalistes, surtout pour but d’enquiquiner le Barça en parasitant les négociations avec l’Atlético pour le transfert de l’Argentin, cible numéro 1 des Catalans.

Difficile donc de ne pas voir, dans tous ces dossiers, une volonté de faire mal aux deux adversaires du club. Surtout que le contexte entre les trois est particulièrement tendu en ce moment, en raison de différentes affaires, comme le cas Negreira, ou le fameux communiqué sur Julian Alvarez, qui avait déclenché des réactions assez véhémentes côté Atlético. Beaucoup sont persuadés d’ailleurs que recruter Cucurella et Bernardo Silva, initialement promis aux Colchoneros, est une forme de vengeance de Pérez après les publications moqueuses des Rojiblancos sur leurs réseaux officiels. Des théories presque complotistes qui sont tout de même à relativiser un peu, puisque selon la presse madrilène, c’est bien Mourinho qui a demandé à Pérez de s’activer pour Cucurella et Bernardo Silva. Mais nul doute que le patron du Real Madrid prend un malin plaisir à "voler" des recrues à ses ennemis jurés…