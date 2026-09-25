Pourquoi Manchester City est déjà dingue de sa recrue Iliman Ndiaye

Cet été, les amoureux de l’Olympique de Marseille ont vécu des moments difficiles. Ils ont vu plusieurs joueurs s’en aller vers d’autres cieux tout en n’accueillant aucune recrue. Dans le même temps, certains exs ont fait l’objet de gros transferts. Jonathan Rowe, parti il y a seulement un an, a rejoint l’Atalanta après une belle année à Bologne. Amar Dedic a été recruté par Newcastle. Iliman Ndiaye, lui, était courtisé par Al-Ittihad, Chelsea, Tottenham et Manchester City. Roberto De Zerbi souhaitait l’accueillir pour en faire un joueur phare de son projet et se servir de la volonté d’Everton de rapatrier Richarlison pour conclure ce deal. L’écurie londonienne comptait aussi sur l’intérêt des Skyblues pour Cody Gakpo pour avancer ses pions pour le Sénégalais. Mais Liverpool a fermé la porte au Néerlandais, qui est resté à quai.

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Quoi qu’il en soit, les Cityzens ont accéléré pour s’offrir Iliman Ndiaye, qui souhaitait absolument rejoindre les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Enzo Maresca et le directeur sportif Hugo Viana, ont tout fait pour recruter ce joueur qui était une priorité. Mais ils ne lui ont rien promis, si ce n’est une place de titulaire si jamais il travaillait bien selon nos informations. Tout s’est ensuite rapidement goupillé et le transfert du natif de Rouen a pu être officialisé par le biais d’un communiqué de presse. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature d’Iliman Ndiaye pour un contrat de cinq ans. L’international sénégalais de 26 ans arrive au stade Etihad avec une expérience significative en Premier League après deux ans à Everton.» Une trajectoire folle pour le joueur qui a de grandes ambitions à City, où il veut remporter des titres et où il souhaitait jouer la Ligue des Champions pour s’accomplir définitivement nous a avoué son entourage.

Ndiaye est déjà précieux

« J’ai travaillé toute ma vie pour avoir une opportunité comme celle-ci. City est l’un des meilleurs clubs du monde. En grandissant, j’ai vu le club tout gagner. Pouvoir écrire mon propre chapitre dans une histoire aussi exceptionnelle est une opportunité unique, et je suis déterminé à la saisir à deux mains. Ma carrière n’a pas toujours été facile, mais j’ai toujours cru que je pouvais jouer pour une équipe qui se bat pour les plus grands trophées. Aujourd’hui, j’y suis. C’est une sensation incroyable. Les supporters de City peuvent être assurés que je donnerai tout pour apporter davantage de succès à ce club exceptionnel.» Et ils n’ont aucune raison de douter après les premiers pas de l’international sénégalais à Manchester.

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Arrivé plutôt dans le rythme puisqu’il avait fait 3 apparitions à Everton avant son départ (1 assist), le joueur de 26 ans a été utilisé à 4 reprises par les Skyblues. Il a débuté le 5 septembre avec une titularisation d’entrée face à Coventry en Premier League (87 minutes), avant d’enchaîner le 8 septembre à Porto en Ligue des Champions (28 minutes). La presse anglaise a parlé d’une bonne entrée de sa part. Après cela, il a joué 45 minutes face à Manchester United. Une rencontre où il a été tout simplement brillant. Sur le banc en Cup face à Norwich, il a enchaîné face à Sunderland le 20 septembre. Là encore, Ndiaye a été bon, lui qui a donné le tournis à ses adversaires. Ses débuts sont donc très prometteurs, bien qu’il n’ait pas encore été décisif (0 but et assist).

Foden a un sacré client en face

Mais son apport et son impact sont déjà très intéressants en quelques matches dans une équipe où il prend ses marques et doit trouver des automatismes. Preuve en est, le Manchester Evening News lui donne la note de 8 pour son début de saison. «Des débuts prudents contre Coventry, mais il a ensuite été superbe contre Porto, United puis Sunderland et il est déjà en lice pour une place de titulaire.» En effet, l’ancien joueur de l’OM a une vraie carte à jouer d’après Salim Baungally, journaliste et spécialiste du foot anglais. «Son transfert est très positif. Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier le concernant, c’est qu’il connaît très bien la Premier League contrairement à d’autres. Il était à Everton avant de rejoindre City, où ça passe bien.»

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Il poursuit : «sur le côté droit, il est en concurrence avec Phil Foden, qui avait pris un carton rouge (contre MU, ndlr). Conséquence, Ndiaye était titulaire lors du dernier match. Ce côté droit lui plaît bien. Aujourd’hui, il n’y a que du positif le concernant. Maresca continue de croire en Foden. Il veut qu’il soit un peu son Cole Palmer qu’il dirigeait à Chelsea. Mais Nidaye a une énorme carte à jouer pour devancer l’Anglais et être titulaire à terme. Ndiaye, qui a une très bonne cote en Angleterre, a vraiment un coup à faire. Il a un impact assez efficace sur ce côté, peut-être même plus fort que Foden. Ndiaye peut prendre la profondeur sur le côté droit. Ce que Maresca n’a pas trop sur ce côté, puisque Foden repique dans l’axe. Il est très intéressant pour Maresca.» Mais il le sera sûrement aussi pour Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur du Sénégal. Lancé dans sa nouvelle aventure à Manchester, Iliman Ndiaye voit la vie en bleu ciel.