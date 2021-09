FC Barcelone : Ronald Koeman mise sur quatre joueurs pour faire oublier Lionel Messi et Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Il en aura connu des soubresauts depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone. Ronald Koeman est passé par tous les états entre la crise institutionnelle, les nouvelles élections, la crise sportive et la crise économique. Pour autant, le Batave est bien en Catalogne, où il s'est dit prêt à prolonger dans deux entretiens accordés à Sport et Mundo Deportivo. Dans les colonnes des deux quotidiens sportifs espagnols, le technicien néerlandais a balayé l'actualité du Barça, revenant notamment sur les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann.

«Ça a été un coup très dur. Toute la préparation de la saison avait été faite autour de lui. Leo, après l'épisode du burofax de la saison passée, était qui plus est super motivé, à un niveau très élevé et, évidemment, perdre le meilleur joueur du monde dans ces conditions, ça fait mal, ça t'affecte. Leo n'était pas seulement Messi, c'était un symbole de ce club. (...) Il se sentait très bien avec nous», a-t-il regretté au sujet de la Pulga, évoquant ensuite le départ du Français. «Griezmann avait un gros contrat et, s'il partait, cela allait aider à améliorer la situation économique du club. C'est pour ça que j'ai accepté son départ».

Memphis et Dembélé en têtes d'affiche

Pour oublier ces deux stars, l'entraîneur blaugrana a quelques idées en tête. Il compte notamment sur son compatriote Memphis Depay, arrivé libre en provenance de l'Olympique Lyonnais et auteur de débuts remarqués. «Memphis a une chose essentielle pour pouvoir triompher au Barça : de la personnalité et du caractère. Il est différent et il est très motivé par ce défi», a-t-il lancé, croisant les doigts pour les retours de trois blessés de longue date. «Ansu, je le connais très bien et je sais qu'il peut nous donner. (...) Coutinho, je reste convaincu qu'il a le niveau pour triompher au Barça, je l'aime beaucoup», a-t-il confié.

Il a ensuite envoyé un message à Ousmane Dembélé. «D'abord, qu'il prolonge son contrat, parce qu'il entre dans sa dernière année et, pour le club, c'est important qu'il rempile. Dembélé est un très très bon joueur s'il est bien physiquement. Il est très fort en un contre un et possède une grande vitesse. De plus, il peut jouer des deux côtés. Quand il sera remis, Ousmane sera un footballeur vital pour l'équipe», a-t-il conclu. Le message est passé. Au champion du monde 2018 et aux autres de répondre aux attentes de leur coach.