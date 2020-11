Le jour où Leeds a convaincu Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa fait incontestablement partie des entraîneurs au style de management bien à lui. La vision qu’il a du football en avait fait un sacré personnage lors de son passage à l’OM lors de la saison 2014-2015. Aujourd’hui et ce depuis le 1er juillet 2018, «El Loco» fait le bonheur des supporters de Leeds. En les ramenant dans l’élite anglaise à l’issue d’une saison de Championship très serrée sur le plan comptable, le technicien argentin a permis au club de prendre une nouvelle dimension, en attestent les folles prestations de son équipe en ce début de championnat. Une arrivée sur le banc de touche des «Peacocks» qui n’a bien failli pas arriver si l’on en croit les dires du propriétaire du club, Andréa Radriazzani, au micro de beIN Sports.

«C'était lors d'une conversation en voiture avec Victor Orta (directeur sportif). Ça avait été une saison difficile, alors je voulais avoir un leader, un coach charismatique qui pourrait changer la dynamique et Victor a déclaré : "je pense que Marcelo Bielsa serait incroyable, mais c'est impossible..." Et quand quelqu'un dit que quelque chose est impossible, je l'aime davantage. Alors j'ai dit à Victor : "appelle-le maintenant". Mais il n'a pas répondu au téléphone, alors Victor lui a laissé un message. Quand il lui a parlé le lendemain, Marcelo avait déjà vu dix matchs, il connaissait déjà les joueurs... Nous nous sommes donc envolés pour Buenos Aires et avons passé dix heures dans une salle à apprendre de lui, alors qu'il savait déjà quoi faire et quoi changer», a conclu le président de Leeds. Une anecdote qui n’a rien de surprenant lorsque l’on connaît le personnage.