Javier Pastore et Robert Pirès vont participer à un match des légendes

Le rendez-vous est donné. Le 6 avril prochain, au stade du Moustoir, un match des légendes sera organisé par le FC Lorient à l’occasion de son centenaire, l’objectif étant de vibrer au rythme des souvenirs et des retrouvailles. Le coup d’envoi est prévu à 15h et les anciens Merlus, dont Kévin Gameiro, Jérémy Morel, Christophe Jallet, Laurent Koscielny ou encore Fabien Audard, participeront à la fête. Jean-Claude Darcheville, Arnaud Le Lan et Pascal Feindouno seront également présents pour remettre des beaux souvenirs dans les esprits et célébrer l’histoire du club.

La suite après cette publicité

En face d’eux, une équipe pleine de stars verra le jour sur le rectangle vert. La "team des héros" sera composée d’anciens internationaux et joueurs mythiques de Ligue 1, tels que Yoann Gourcuff, Javier Pastore, Robert Pirès, Souleymane Diawara, Benoît Costil, Sidney Govou et même Daniel Van Buyten. Ces légendes passées par le championnat de France, à Marseille, Lyon ou au PSG, seront ainsi accompagnées d’artistes et de créateurs de contenu. La billetterie de cet événement ouvrira le 24 février.