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Leon Goretzka signe à Aston Villa

Par Jordan Pardon
1 min.
Leon Goretzka @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat au Bayern Munich, Leon Goretzka rebondit en Premier League. Aston Villa a annoncé ce jour la signature de l’international allemand (73 sélections, 15 buts), également pisté par l’Atlético de Madrid ou l’AC Milan ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2020 avec le Bayern Munich, Goretzka (31 ans) va connaître la première expérience de sa carrière en dehors de l’Allemagne.

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«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Leon Goretzka. L’international allemand aux 73 sélections, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA avec le Bayern Munich, arrive dans le cadre d’un transfert gratuit. Le milieu de terrain a commencé sa carrière au VfL Bochum avant de rejoindre Schalke 04. Il a signé pour le Bayern en 2018 et a remporté sept titres de champion d’Allemagne avec les géants bavarois», indique Aston Villa.

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