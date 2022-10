Chelsea : Graham Potter enrage après la défaite contre Brighton

Pour son retour dans son ancienne enceinte de l'AMEX Stadium, Graham Potter s'est fait corriger par Brighton, qu'il avait quitté en cours de saison pour rejoindre Chelsea. Malmenés en première période, les Blues se sont inclinés lourdement (1-4). Après la rencontre, le manager de 47 ans n'a pas été affecté par les critiques de ses anciens supporters, mais n'a pas du tout apprécié la prestation des Londoniens.

«Le score et la défaite sont douloureux. Une fois que la foule était si présente dans les tribunes, c'était difficile pour nous. Brighton a joué un bon match, surtout en première mi-temps. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons joué beaucoup de matches en ce moment, mais ce n'est pas une excuse. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre ce niveau. Comme je l'ai dit aux joueurs, si vous perdez, vous devez en tenir compte et si vous avez fait une erreur ou si vous avez mal agi, vous devez l'analyser et faire mieux. Je préfère regarder les choses sous cet angle. Au final, nous étions un peu trop ouverts et c'est ma responsabilité», a-t-il expliqué au micro de Sky Sports.