Que peut apporter Miralem Pjanic au FC Barcelone ?

La suite après cette publicité

Du haut de ses 30 ans, Miralem Pjanic va découvrir un nouveau championnat. L'international bosnien débarque à l'issue d'une opération principalement motivée par des raisons financières, puisque cet échange avait pour objectif de permettre au FC Barcelone de boucler l'exercice financier actuel dans le vert. Mais Quique Setién, ou l'entraîneur qui prendra le relais puisque l'Espagnol a de grandes chances d'être remercié en fin de saison, récupère tout de même un joueur dont les qualités sont évidentes.

En Catalogne, forcément, cet échange n'a pas vraiment été bien accueilli. Premièrement parce qu'Arthur restait très apprécié, et même si ses récentes prestations ont été médiocres il correspondait à ce profil de joueur, qui, sans parler de remplaçant de Xavi, se rapprochait du style de jeu de l'actuel coach d'Al Sadd. Ce qui n'est pas forcément le cas de Miralem Pjanic qui en plus, à 30 ans, arrive dans un effectif déjà vieillissant et au sein duquel les fans veulent voir du sang neuf. D'où la hype pour des jeunes comme Ansu Fati ou Riqui Puig notamment.

Un profil nécessaire ?

Avant de se poser la question de ce que va pouvoir apporter le Bosnien au Barça, il convient d'abord de se demander ce dont a besoin la formation catalane dans l'entrejeu. A première vue, il y a un manque flagrant de créativité et de mouvement entre l'attaque et la défense. Si le milieu de terrain a été la force du meilleur Barça, notamment pour contrôler les rencontres de bout en large, il en est désormais le talon d'Achille. Trop peu de solutions sont crées par les joueurs du milieu, qui se contentent bien trop souvent de jouer de façon latérale ou de servir les joueurs d'attaque (Messi en tête de liste) et espérer que ces derniers fassent la différence. Celle qui étaient avant la salle des machines n'est devenu qu'un relais. D'où l'enflammade lors des premiers matchs d'Arthur Melo et sur Riqui Puig actuellement, puisque les deux hommes n'hésitaient/n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités, posant le pied sur le ballon et tentant d'aller de l'avant, toujours en mouvement.

Miralem Pjanic peut-il être une solution ? Oui, et non. Le désormais ancien turinois a surtout semblé à l'aise dans un rôle de sentinelle ces derniers temps, et il faudra espérer pour lui qu'il puisse retrouver ses sensations à un poste un peu plus avancé, et où on lui demandera de prendre plus de risques balle au pied et dans les transmissions. S'il sort d'une saison difficile, il semble en tout cas avoir les qualités techniques et la vision du jeu nécessaires pour réussir à briser des lignes, temporiser le jeu et pourquoi pas se projeter pour tenter, de temps en temps, de mettre un missile au fond des filets adverses. Mais ça, on sait qu'Ivan Rakitic par exemple en est aussi capable. Le faire, c'est autre chose. Le défi n'est pas technique pour Pjanic, mais plus mental. Parviendra-t-il à savoir quand il faut jouer directement en première intention vers l'avant ou quand il vaut mieux mettre le pied sur le ballon et temporiser ? Saura-t-il lancer Lionel Messi et Luis Suarez ? Là sont les enjeux, et c'est là que ses prédécesseurs se sont loupés.

Quelle place dans l'équipe ?

Si on part du principe que l'effectif barcelonais ne devrait plus trop bouger dans l'entrejeu, les places vont être chères. Sergio Busquets et Frenkie de Jong seront probablement intouchables la saison prochaine, et Riqui Puig pourrait bien être un candidat sérieux à cette deuxième place de milieu axial s'il continue sur sa lancée. C'est donc pour ce deuxième poste de relayeur que Pjanic va devoir lutter, puisqu'il semble peu probable de le voir prendre la place de Busquets devant la défense, du moins dans les matchs de gala. On peut ainsi imaginer une configuration Busquets-De Jong-Pjanic, et dans les rencontres un peu moins tranchantes, le Bosnien pourrait reculer pour laisser le Catalan respirer. Il est aussi possible que ce soit le Néerlandais qui soit utilisé en sentinelle.

On pourrait donc, en cours de match par exemple, se retrouver avec un trio De Jong-Pjanic-Puig. Une chose est sûre, Miralem Pjanic a clairement une carte à jouer et ne viendra, s'il est à son niveau habituel, pas pour faire de la figuration. Tout dépendra aussi du prochain coach barcelonais. Si le 4-3-3 est inébranlable du côté du Camp Nou, peut-être que celui qui prendra le relève de Setién voudra aligner d'autres profils dans l'entrejeu, et demandera des choses diamétralement opposées à ses milieux. Pjanic est clairement un joueur qu'il est toujours bon d'avoir dans un effectif. Mais peut-il en revanche permettre à ce milieu de terrain de retrouver de sa superbe ? Est-ce vraiment de ça dont avait besoin le Barça ? Pas sûr...