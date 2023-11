PSG : Kylian Mbappé n’en veut pas à Luis Enrique

Une victoire 3-0 avec un triplé de Kylian Mbappé, et pourtant, Luis Enrique n’a pas pris de gants le week-end dernier, pour dire qu’il attendait encore bien plus de son attaquant. Une critique publique et répétée à 3 reprises devant les détenteurs de droit, puis en conférence de presse, qui n’a pas été mal accueillie par l’international français. En conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Gibraltar à Nice, Kylian Mbappé a été interrogé sur cette sortie médiatique de son entraîneur en club.

« Il faut lui demander à lui pourquoi ce timing. Mais, je l’ai bien pris, c’est un grand entraîneur qui a beaucoup à m’apprendre. Mais depuis le premier jour, je lui ai toujours dit qu’il n’aurait aucun problème avec cela, car je veux toujours progresser. J’ai toujours très bien fonctionné avec mes entraîneurs, je suis exigeant avec moi-même. Je n’ai pas besoin qu’on dise que je suis le meilleur pour que je joue bien », a-t-il assuré. Pas de friction donc avec Luis Enrique.