OM, la peur du fiasco

La suite après cette publicité

Large vainqueur de Lorient dimanche dernier (3-0), l’Olympique de Marseille avait passé un excellent week-end en Bretagne. Et comme si cela ne suffisait pas, les Phocéens ont vu Rennes tomber chez le rival nantais (0-1). Au classement, Monaco restait en embuscade à trois points, mais les hommes de Bruno Genesio étaient relégués à six longueurs.

A quelques jours du choc au Roazhon Park, l’OM profitait donc d’un scénario favorable qui le laissait maître de son destin. Mais en Bretagne, Marseille a coulé. Et avec la manière. Pourtant, les Olympiens ont longtemps cru que leur bonne étoile veillait sur eux malgré tout. En effet, si Rennes revenait à trois longueurs, Brest réussissait l’exploit de mener 2-0 à Monaco. Et puis tout a basculé.

Les Marseillais perdaient toujours, mais Monaco avait refait son retard avant de dépasser les Brestois. Conséquence : l’OM a perdu sa deuxième place au profit des Asémistes et peut même se faire éjecter du podium par Rennes lors de la dernière journée en cas de défaite à domicile contre Strasbourg. En une semaine, la donne a changé et les Phocéens sont forcément un peu KO.

C'est dur pour Sampaoli

D'ailleurs, en plus d'être éjecté de la deuxième place, l'OM pourrait tomber au quatrième rang si défaite il y a à l'Orange Vélodrome face à Strasbourg et que Rennes gagne à Lille. Participer à la Ligue Europa n'est pas une infamie, mais au vu du classement des Olympiens durant toute la saison, ce serait une énorme déception. Sportivement, mais aussi financièrement puisque Frank McCourt a un besoin vital de renflouer les caisses de son club. Alors, Marseille peut-il avoir la peur de tout perdre ?

«C'est un mal récurrent sur toute la saison. Si on n'arrive pas à marquer, ça crée du désordre dont l'adversaire sait profiter. Il y a eu des erreurs non provoquées qui ont été à l'origine de certaines contre-attaques et même des buts. On ne doit pas crée ces occasions derrière. Il reste encore un match pour voir si on peut atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est dur, bien sûr, surtout parce qu'on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions», a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.