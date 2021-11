Arkadiusz Milik raconte son OM

Onze mois après son arrivée à l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik (27 ans), remis sur pied après ses soucis au genou, a retrouvé le sourire après une fin d'expérience compliquée du côté de Naples. «La chose la plus importante est qu'après avoir déménagé à l'Olympique de Marseille, j'ai commencé à jouer régulièrement. On sait que la fin à Naples n'a pas été agréable. Je ne souhaite à aucun joueur de se retrouver dans une situation telle qu'il ne soit pas possible de participer à des matches. Marseille s'est trouvé être l'endroit où je pouvais me reconstruire avant l'Euro. Même s'il n'y avait pas que ce tournoi, je voulais juste recommencer à jouer au football et profiter de ce que je faisais. C'est bien de l'avoir fait et je suis parti dans un grand club», a-t-il confié à Przeglad Sportowy avant de poursuivre.

«C'est définitivement un endroit idéal pour jouer au football, car c'est un grand club, avec de grands fans et d'excellentes conditions pour les joueurs. J'ai aussi un temps de jeu régulier de la part de l'entraîneur. Alors que demander de plus ?», a-t-il lancé, évoquant les objectifs du club phocéen. «Je pense qu'un club comme celui-ci doit toujours se battre pour jouer la Ligue des Champions. Il faut viser haut. Nous sommes toujours dans le coup pour nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. On aimerait bien l'atteindre, il faut gagner les deux prochains matches pour sortir du groupe. J'espère que cela fonctionnera», a lâché celui qui rêve un jour de remporter la Ligue des Champions. À l'OM, le Polonais, de retour en sélection après avoir raté l'Euro 2020, a découvert Dimitri Payet.

Fan de Payet, Sampaoli et Longoria

«Notre coopération semble bonne aussi parce que nous sommes sur le pré à cinq, 10 ou 15 mètres les uns des autres, nous avons donc des contacts étroits les uns avec les autres. C'est un joueur avec qui je m'entends bien. Il me cherche avec des passes verticales, vous pouvez voir ce "feeling" entre nous. Je m'entendais bien avec Dries Mertens ainsi qu'avec quelques autres joueurs de Naples qui étaient de grande qualité», a-t-il expliqué, également fan déclaré de Jorge Sampaoli. «Il est impulsif, mais en plein match. À l'entraînement ou quand je suis avec lui, c'est un type tranquille qu'on peut difficilement soupçonner d'être nerveux. Un peu plus pendant les matches, où lui apparaît une sorte de bouton qui lui permet de s'envoyer une dose d'adrénaline, ce qui le fait réagir de manière plus impulsive», a-t-il décrit avant d'ajouter.

«Il essaie de nous expliquer certaines choses calmement. C'est aussi un homme qui voit le ballon complètement différemment des autres. Il essaie de nous expliquer certaines choses et situations à sa manière», a-t-il indiqué, saluant également l'œuvre de son président Pablo Longoria. «Chapeau au président de Longoria pour le dernier mercato, car il a attiré de nombreux joueurs qui ont tout de suite commencé à déterminer la force de cette équipe. Nous avons une bien meilleure équipe maintenant, donc il a fait un très bon travail. Le président de Longoria est aussi une personne formidable, nous avons un très bon contact. Il connaît le football, le vit et l'aime, ce qui lui permet d'être un bon directeur sportif et président. Parfois, il voit des choses que même l'entraîneur ne peut pas voir», a-t-il apprécié, bien dans ses baskets à l'Orange Vélodrome.

Bien à l'OM

«Tout au long de ma carrière, j'ai joué dans quelques clubs et stades, mais je n'ai pas encore ressenti l'ambiance que nous avons à Marseille. 60.000 apparaissent sur les stands. fans, l'acoustique est excellente, donc l'ambiance est fantastique. Cela me donne des frissons quand je me souviens du match avec le PSG et de la tension, de l'adrénaline et des acclamations pendant ce match. C'est pour ces matchs que tu deviens footballeur. Je ne peux qu'être reconnaissant de pouvoir jouer dans un tel stade et devant de tels fans. C'est quelque chose de spécial», a-t-il témoigné avant de se projeter sur l'avenir. « Si vous êtes capable de jouer systématiquement et régulièrement pendant 2-3 saisons, vous vous développez beaucoup plus rapidement. Je peux le voir depuis je suis revenu dans l'équipe de l'Olympique maintenant. J'ai besoin d'un temps de jeu régulier et d'une tranquillité d'esprit pour tout reconstruire. La vie d'un footballeur est un processus de développement continu et il ne s'arrête jamais», a-t-il savouré.

Le buteur, auteur de 2 réalisations en 9 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, espère pouvoir conserver cette stabilité le plus longtemps possible. «C'est juste que je me rends compte que même si vous êtes heureux à un endroit, cela peut changer bientôt. D'autant plus qu'il n'y a pas que les joueurs qui décident où ils veulent jouer. Parfois, vous vous sentez bien dans un certain endroit, mais si l'entraîneur ne vous met pas ou ne veut tout simplement pas de vous, vous devez chercher un nouvel endroit. Je suis préparé au fait que tout change très vite dans le football», a-t-il conclu. L'OM sait ce qu'il en est.