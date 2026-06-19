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Premier League

Brighton lâche une offre de 50 M€ pour Vuskovic

Par Jordan Pardon
1 min.
Luka Vušković @Maxppp

Après avoir attiré le prometteur Zadok Yohanna pour environ 30 millions d’euros, Brighton a encore la folie des grandeurs sur ce mercato. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club anglais aurait formulé une offre à hauteur de 50 millions d’euros, bonus compris, pour le défenseur croate Luka Vuskovic. Ces derniers jours, les Seagulls avaient déjà formulé une première offre, rejetée par Tottenham.

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Prêté la saison passée à Hambourg, le défenseur de 19 ans a réalisé une saison épatante (30 matchs, 6 buts, 1 passe décisive). Tottenham l’avait recruté l’été dernier en provenance de l’Hadjuk Split pour environ 11 millions d’euros. Le plan des Spurs était de l’intégrer à son retour la saison prochaine, mais son avenir resterait incertain à ce jour. Une décision devrait être prise assez vite pour le joueur actuellement à la Coupe du Monde avec la Croatie.

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