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UEFA Nations League

Équipe de France : Zidane ne veut pas donner d’indice sur sa prochaine liste

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zinédine Zidane @Maxppp
France 4-1 Belgique

Après quatre rencontres disputées à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a déjà pu se faire une première idée des forces et des équilibres de son groupe. Malgré les bons résultats obtenus durant cette trêve, le sélectionneur ne souhaite toutefois pas encore parler d’un onze de départ établi pour les prochaines échéances des Bleus.

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« Je n’ai rien à dire là-dessus. On est satisfait, on va faire un bilan avec mon équipe demain (mardi) et on verra ce qu’il se passera par la suite», a plaisanté le sélectionneur français. Les journalistes et les supproters devront donc patienter le mois prochain pour connaître les futurs choix forts qui découleront de cette première trêve.

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