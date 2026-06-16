Coupe du Monde 2026 : comment Didier Deschamps a renversé la situation face au Sénégal

Mais que s’est-il passé ? C’est la question qui pourra résumer ce France-Sénégal, car elle colle à tous les faits de la rencontre. Que s’est-il passé pour voir une équipe de France aussi amorphe durant 45 minute ? Didier Deschamps avait pourtant aligné le onze prometteur qui avait semé des promesses contre l’Irlande du Nord durant le dernier match de préparation. Avec Olise à droite, Dembélé dans l’axe et Doué à gauche. Rien n’en est sorti, entre un Doué méconnaissable, un Dembélé timoré et un Olise exilé et sans la moindre influence.

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Le festival de créativité n’était heureusement que remis à la deuxième période. Mais que s’est-il passé pour que tout prenne enfin vie ? Didier Deschamps a donné une première réponse à l’issue de la rencontre. « Quand on a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d’Ousmane et Michael, ce qui a changé pas mal de choses… » Olise a donc repris place dans l’axe, et subitement retrouvé toute son inspiration. Ce qui n’empêchera pas de se questionner sur la cohérence des derniers choix de Didier Deschamps.

Encore un changement de poste

Après avoir joué pendant quasiment un an avec Olise en 10, il l’a décalé, pour faire place à Dembélé dans l’axe, sur le côté droit, son poste au Bayern Munich. Et avec un certain succès, lors des deux matches de préparation. Mais la compétition a parlé, et il n’y a désormais plus débat. Le poste de 10 sied bien plus aux qualités d’Olise, qui pourrait définitivement exiler Dembélé sur le côté droit. En prenant enfin vie, le jeu de l’équipe de France a réanimé Kylian Mbappé. Et avant autant de caviars d’Olise à se mettre sous la dent, Mbappé, après avoir mis Giroud dans le rétroviseur, va vite rattraper Miroslav Klose, recordman du nombre de buts en Coupe du Monde.

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C’est bien l’animation du secteur offensif qui risque d’animer les esprits, d’ici au deuxième match de poule, lundi prochain face à l’Irak. Car outre ce changement de poste, Didier Deschamps a pu compter sur la très belle entrée de Barcola, qui a amené ce qu’il manquait cruellement en première période, de la profondeur. Les espaces s’étaient ouverts, et il faudra voir dans quelle mesure Barcola et Cherki vont bousculer la première hiérarchie établie.