Le Real Madrid va recevoir plus de 20 offres pour un joueur surprenant

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s’attend à un été assez mouvementé. Les Merengues ont l’intention de renforcer quelques postes, et devraient aussi laisser filer certains indésirables, à l’image d’Eden Hazard, Mariano Diaz ou Jesus Vallejo. Au niveau des arrivées, on parle beaucoup de Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et de Gabri Veiga (Celta), en plus de l’arrivée d’un voire plusieurs attaquants, comme Harry Kane.

Quoi qu’il en soit, les Madrilènes sont dans une situation financière relativement confortables, et vont pouvoir se faire plaisir cet été, en attendant 2024, date où sont attendus Erling Haaland et/ou Kylian Mbappé. Les Merengues ont en plus la possibilité de vendre des joueurs assez bankables, en plus de ceux cités plus haut. C’est le cas de Sergio Arribas, qui cartonne avec le Castilla, et qu’on a aussi pu voir à l’oeuvre quelques fois avec l’équipe première.

À lire

Ligue 1 : Madrid se régale des malheurs du PSG

Des offres à foison

Sera-t-il au Real Madrid l’an prochain ? Carlo Ancelotti va trancher cet été. Mais le joueur, meilleur buteur de la troisième division espagnole, a bon nombre de prétendants. Selon le média madrilène Defensa Central, le Real Madrid s’attend à recevoir plus de 20 offres pour le joueur de 21 ans dès l’entame du mercato estival.

La suite après cette publicité

Il y a ainsi bon nombre de clubs européens et espagnols qui sont déjà très intéressés par les services du joueur, présenté depuis longtemps comme l’un des éléments les plus prometteurs à être sortis de La Fabrica, le centre de formation madrilène. La balle est donc dans le camp de Carlo Ancelotti…