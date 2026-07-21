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Coupe du Monde

Equipe de France : le message de Manu Koné après l’échec à la Coupe du Monde 2026

Par Valentin Feuillette
4 min.
Manu Koné @Maxppp

Manu Koné est revenu sur l’élimination de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026, avec un message adressé aux supporters des Bleus. Le milieu de terrain a partagé sa déception après cet échec, tout en affichant sa fierté d’avoir disputé son premier Mondial sous le maillot tricolore.

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« On n’a pas réussi la mission… Les jours passent mais ça fait toujours mal. Voir la déception dans vos yeux, ça brise le coeur… Mais je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu disputer ma première coupe du monde et d’avoir représenté la France. Gloire à Dieu vraiment. Je crois aussi que « merci » n’est pas un mot assez fort pour le coach, le staff et toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre pour qu’on soit dans les meilleures conditions. On aurait voulu vous faire le meilleur des cadeaux pour votre départ. On aurait aussi voulu offrir une grande fête à tous les supporters des Bleus mais c’est ainsi. Avec la fierté, avec la foi et avec votre soutien, on va se relever », a écrit le milieu de l’AS Roma.

Pub. le - MAJ le
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