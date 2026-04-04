Liverpool : c’est le chaos total avant le choc face au PSG

On sait combien la reprise post-trêve peut parfois être difficile à encaisser. Hier, les joueurs parisiens l’ont rappelé à tour de rôle au sortir de leur victoire maîtrisée face à Toulouse (3-1). Les hommes de Luis Enrique sont désormais gonflés à bloc pour le choc qui les attend face à Liverpool, mercredi, en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Une opposition séduisante en théorie, mais qui pourrait tourner court si les Anglais ne remettent pas vite le contact.

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Confondants de faiblesse face à Manchester City ce samedi, les hommes d’Arne Slot n’ont rien fait pour mériter quoi que ce soit. A l’arrivée, le tarif est salé : une défaite 4-0 qui les prive d’un dernier carré de FA Cup pour la quatrième année consécutive. Sauf exploit en Ligue des Champions, les Reds devraient réaliser une saison blanche, la première depuis 2020/2021. «On perd 4-0. On ne peut pas concéder autant d’occasions. Rien d’autre à dire, confiait Szoboszlai à TNT Sports, et d’ajouter : l’esprit de combat n’était pas assez présent, la mentalité n’était pas présente. Aucun de nous n’était bon. Mercredi (face au PSG), il y aura une autre chance de se relever, et on doit se mettre en tête que ce n’est pas de cette façon qu’on veut terminer la saison.»

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Salah en crise, Konaté et van Dijk catastrophiques

À ce niveau-là, on voit quand même mal comment cette équipe pourrait freiner le PSG même si la Ligue des Champions réserve toujours son lot d’incertitudes. Mohamed Salah est sur la jante depuis des semaines, et on a rarement vu l’Egyptien aussi peu sûr de lui. Cet après-midi, il a encore loupé un penalty qui disait beaucoup de la crise de confiance qu’il traverse pour ses derniers mois à Liverpool. Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk ont été à l’envers toute la rencontre, tandis que Mamardashvili n’est pas l’intérimaire du siècle dans les buts. Mais Paris devra quand même rester en alerte face à un Ekitike revanchard.

Auteur d’un bon rassemblement en équipe de France, l’ancien Parisien a été le rare coin de ciel bleu de son équipe cet après-midi, et c’est d’ailleurs lui qui avait obtenu le penalty manqué par Salah. Au milieu de terrain, Alexis Mac Allister a perdu de son influence passée, Wirtz souffle le chaud et le froid, quand Ryan Gravenberch n’est plus aussi souverain que l’an dernier. «Le match contre Paris ? Si on veut faire un bon match, une défaite 4-0 n’est pas idéale, mais une défaite plus lourde aurait été encore plus compliqué en allant là-bas. Les joueurs ont fait preuve d’une telle qualité par le passé et ils ont maintenant une occasion fantastique de le démontrer à nouveau face au PSG», ajoutait Arne Slot. Son équipe devra réaliser le match parfait pour créer l’exploit au Parc des Princes dans 4 jours. Car oui, gagner à Paris relèverait presque d’un miracle vu les temps qui courent sur les bords de la Mersey.