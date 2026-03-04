Strasbourg : la folle performance de Gessime Yassine enflamme Chelsea et l’Angleterre

Ce mardi soir, Strasbourg recevait Reims lors des quarts de finale de la Coupe de France. L’occasion rêvée pour le coach Gary O’Neil de donner du temps de jeu à certains joueurs. C’était notamment le cas de la dernière recrue hivernale du club Gessime Yassine qui connaissait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Débarqué en provenance de Dunkerque (L2) après notamment un Mondial U20 XXL avec le Maroc (qu’il a remporté), le jeune ailier de 20 ans n’avait pas encore eu l’occasion de s’illustrer en Alsace. Avec une concurrence rude à son poste, il n’avait dû se contenter que de miettes depuis le début de son aventure à Strasbourg.

Il fallait donc marquer des points et ne pas trembler face à Reims lors de cette rencontre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le virevoltant ailier gauche a livré une prestation qui a marqué les esprits. D’une aisance assez folle techniquement, il a fait vivre un calvaire à la défense rémoise et il a été dans tous les bons coups de son équipe. Logiquement élu homme du match, il a affiché des statistiques assez déroutantes pour un attaquant. 4 fautes obtenues, 7 dribbles sur 9 réussis, 14 duels remportés sur 22, 88 % de précision de passes, 3 passes clés et 4 tacles réussis, en bref une partition parfaite pour le natif de Salon-de-Provence. « Je me suis bien senti. Comme je l’ai dit, j’ai bien travaillé pour que le coach me fasse jouer et après, comme je travaille bien, j’ai été récompensé sur le terrain, j’ai été sérieux et ça se reflète sur le terrain. Du coup, tant mieux. Mais après, j’espère que je ne vais pas être bon seulement aujourd’hui. Je vais continuer à travailler et continuer à être bon », confiait-il après la rencontre.

Gessime Yassine choque l’Angleterre

Preuve d’une prestation marquante à tous les niveaux, une compilation de son match a rapidement tourné sur les réseaux sociaux. Et particularité assez surprenante, cette compilation, qui a largement dépassé les 2 millions de vues déjà, a véritablement enflammé… l’Angleterre et notamment les fans de Chelsea. Car ce n’est évidemment plus à présenter, le lien entre les Blues et Strasbourg est assumé et la probabilité qu’un joueur qui cartonne chez les Bleu et Blanc termine à Chelsea est très forte. Alors forcément, sa performance a été suivie de l’autre côté de la Manche comme s’il appartenait déjà aux Blues. « Supporters de Chelsea, patience ! On sera bientôt débarrassés de Neto et compagnie. Mais comment intégrer Yassine, Estevão, et Quenda dans une même équipe ? Qu’est-ce que je viens de voir ? Strasbourg l’a acheté pour 7 millions en janvier », « Nous avons un talent du niveau d’Olise et Doué entre les mains », « Je n’ai jamais vu un joueur de Chelsea bouger comme celui-ci depuis Eden Hazard. Pas étonnant que Strasbourg ait renvoyé Kendry Páez après avoir recruté Yassine », « Pourquoi les ailiers de Strasbourg coûtent 1 million et sont meilleurs que nos ailiers à 40–50 millions ? » ont lâché les fans de Chelsea sur X (anciennement Twitter) en visionnant les images de son match.

En Angleterre, on s’attend déjà à récupérer le jeune ailier de 20 ans prochainement comme ça a été le cas pour Mamadou Sarr et Emmanuel Emegha tout récemment ou encore Liam Rosenior au poste d’entraîneur. Et il ne fait aucun doute que les dirigeants de Chelsea ont dû observer avec grand intérêt la prestation de Gessime Yassine. Avec la récente blessure de Diego Moreira, l’ancien de Dunkerque devrait avoir bien plus de temps de jeu sur le prochain mois. Et s’il affiche un niveau similaire à celui affiché ce mardi, il risque de commencer à se faire une sacrée réputation en France et en Angleterre. Quoi qu’il arrive, il sera assurément à suivre à l’avenir et vu son style, ce sera sans aucun doute un plaisir pour les yeux.