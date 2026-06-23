Menu Rechercher
Commenter 42
Ligue 1

OL : Michele Kang va injecter 71 M€

Par Samuel Zemour
1 min.
Michele Kang @Maxppp

La future patronne de l’Olympique Lyonnais ne va pas faire les choses à moitié. Dans le communiqué officialisant l’accord de reprise du club, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 M€ de nouveaux fonds au sein du Groupe OL au cours des deux prochaines saisons. Une première tranche de 31 M€ sera mise à disposition dès la finalisation de l’opération, tandis que les 40 M€ restants pourront être débloqués par la suite en fonction des besoins du club.

La suite après cette publicité

Cette enveloppe s’inscrit dans un vaste plan de restructuration financière destiné à stabiliser durablement les comptes du club rhodanien. Associée à l’effacement de plus de 232 M€ de dette subordonnée et au rééchelonnement de plusieurs emprunts, cette injection de capitaux doit permettre à l’OL de retrouver de la visibilité. « Si l’opération se réalise, l’Olympique Lyonnais quittera le groupe "Eagle Football" pour redevenir OL Groupe comme précédemment. La société restera cotée en bourse », précise l’OL. Reste désormais à obtenir le feu vert définitif de la DNCG, condition indispensable à la finalisation du rachat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (42)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier