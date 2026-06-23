OL : Michele Kang va injecter 71 M€

La future patronne de l’Olympique Lyonnais ne va pas faire les choses à moitié. Dans le communiqué officialisant l’accord de reprise du club, Michele Kang s’est engagée à injecter jusqu’à 71 M€ de nouveaux fonds au sein du Groupe OL au cours des deux prochaines saisons. Une première tranche de 31 M€ sera mise à disposition dès la finalisation de l’opération, tandis que les 40 M€ restants pourront être débloqués par la suite en fonction des besoins du club.

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Accord en vue d’un rachat de l’Olympique Lyonnais par Michele Kang



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Cette enveloppe s’inscrit dans un vaste plan de restructuration financière destiné à stabiliser durablement les comptes du club rhodanien. Associée à l’effacement de plus de 232 M€ de dette subordonnée et au rééchelonnement de plusieurs emprunts, cette injection de capitaux doit permettre à l’OL de retrouver de la visibilité. « Si l’opération se réalise, l’Olympique Lyonnais quittera le groupe "Eagle Football" pour redevenir OL Groupe comme précédemment. La société restera cotée en bourse », précise l’OL. Reste désormais à obtenir le feu vert définitif de la DNCG, condition indispensable à la finalisation du rachat.