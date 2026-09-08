Lille - Real Bétis : les compositions officielles

C’est parti ! Lille lance sa campagne de Ligue des champions en accueillant le Real Bétis à Pierre-Mauroy. Absent l’année passée, le LOSC fait son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Dogues sont en forme dans ce début de saison, l’objectif du soir est la victoire. En face, le Bétis retrouve la C1 pour la première fois depuis la saison 2005-2006 ! Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Davide Ancelotti opte pour un classique 4-2-3-1. Ozer au but, une charnière centrale avec Ngoy et Alexsandro, Tiago Santos et Perraud latéraux. Au milieu de terrain, le capitaine André est associé à Bentaleb, Perrin un cran plus haut. Enfin, Ethan Mbappé sur l’aile droite, Haraldsson à gauche et Ueda en pointe.

Chez les Andalous, on démarre avec le même système. Valles en dernier rempart, Bellerin et Firpo sur les côtés de la défense, Bartra dans l’axe avec Natan. Un milieu où l’on retrouve Bernal et Fornals, Isco en meneur de jeu. Pour animer le secteur offensif, Parrott est présent au poste d’avant centre, ce sont Antony et Riquelme qui vont l’accompagner.

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Les compositions

Lille :

Real Bétis :