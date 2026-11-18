Le Bayern Munich pourrait-il réaliser un nouveau transfert à 100 millions d’euros pour renforcer son effectif avant la finale de la Ligue des champions 2028, qui se disputera à l’Allianz Arena ? Interrogé sur cette possibilité après le recrutement historique d’Harry Kane en 2023, Herbert Hainer a préféré calmer les attentes. Le président bavarois assure que le club ne compte pas dépenser des sommes considérables dans le seul objectif de disputer cette finale à domicile. « Atteindre la finale de la Ligue des champions dans notre stade serait la cerise sur le gâteau. Cependant, il est certain que nous n’investirons pas des millions d’euros uniquement pour ce jour-là, ou pour cette saison », a-t-il expliqué. Si le dirigeant ne ferme pas explicitement la porte à une nouvelle opération majeure sur le marché des transferts, il insiste sur la nécessité de conserver une stratégie financière cohérente, malgré l’ambition du Bayern de continuer à rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

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Herbert Hainer estime notamment que le Bayern Munich doit compenser ses moyens financiers inférieurs à ceux de certains concurrents par une politique de recrutement plus intelligente. « Il y a des clubs en Europe qui ont tout simplement plus d’argent à leur disposition. C’est pourquoi nous devons être plus malins et meilleurs que les autres », a-t-il poursuivi. Pour illustrer cette stratégie, le président bavarois a cité les arrivées d’Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz, trois opérations particulièrement complexes à concrétiser, mais qu’il considère aujourd’hui comme de véritables réussites. « Ces trois joueurs ont été des défis majeurs à recruter, mais ils se sont révélés être de véritables réussites », a-t-il souligné. Hainer a également salué le travail du président du directoire Jan-Christian Dreesen, ainsi que celui de Max Eberl et Christoph Freund, responsables de la politique sportive du club. Une manière de rappeler que le Bayern entend poursuivre son développement sur le long terme, sans bouleverser sa stratégie pour une seule échéance européenne.