Inter Milan : l’agent de Lautaro Martinez scelle son avenir

Alors qu’il est souvent dans l’ombre des meilleurs attaquants d’Europe, Lautaro Martinez en fait pourtant bel et bien partie. Le buteur argentin, arrivé à l’Inter Milan en 2018, sort de plusieurs saisons de haut niveau et a même été un grand artisan du gros parcours des Lombards la saison passée jusqu’en finale de Ligue des Champions. Mieux, depuis le début de saison, le natif de Bahia Blanca compile déjà 10 buts, dont 4 contre la Salernitana ce weekend en un peu plus de 30 minutes de jeu, et 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues et son affinité avec son nouveau compère d’attaque, Marcus Thuram, a de quoi ravir ses supporters. Mais alors que le contrat de l’international de l’Albiceleste expire dans 3 ans, un renouvellement est souvent évoqué.

Interrogé par TvPlay.it, Alejandro Camaño, l’agent du joueur de 26 ans, a confirmé l’envie de son client de s’installer dans la durée avec les Nerazzurri malgré un intérêt de l’Arabie saoudite cet été : «L’Arabie saoudite est un marché plein de tentations et il a eu de nombreuses offres, mais pas seulement de là. Quand je lui parle de ces possibilités, il répond "Inter Ale, Inter". L’affinité avec les supporters et le club est totale, c’est pourquoi, cet été, il n’a même pas écouté les offres alternatives de l’Inter : il aime trop être à Milan, et porter le maillot des Nerazzurri. Malgré les rumeurs, il ne pense qu’à rester ici.» De bon augure pour la suite de la saison de l’Inter !