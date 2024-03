Erling Haaland a froissé Manchester City

La semaine dernière, Erling Haaland (23 ans) a fait une sortie remarquée. On ne parle pas de son but face au FC Copenhague en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League, mais de sa conférence de presse donnée la veille de cette rencontre. En effet, le Norvégien a répondu à une question sur son avenir et sur le Real Madrid. «Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m’entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d’administration, c’est un groupe de personnes extraordinaires. Je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve demain mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j’ai dit avant. Je suis heureux.»

Des déclarations qui étaient destinées aux Merengues selon les informations dévoilées par AS vendredi dernier. Pour le média ibérique, l’attaquant a pour objectif de rejoindre la Casa Blanca dans un futur plus ou moins proche. Ce lundi, AS revient sur cette sortie du Cyborg et explique Manchester City a été très surpris de ses déclarations. L’écurie anglaise, qui espère prolonger le bail du joueur (il est sous contrat jusqu’en 2027), a été étonnée et n’a pas forcément compris sa démarche. Affaire à suivre…