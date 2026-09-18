PSG : les vérités de Luis Enrique sur la stratégie pour le Ballon d’Or

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le Classique face à l’OM, Luis Enrique est revenu sur une éventuelle stratégie du PSG autour du Ballon d’Or. Ces dernières heures, L’Equipe révélait, en effet, que le club de la capitale avait décidé de mettre en avant Dembélé et Kvaratskhelia, notamment après les déclarations de Kylian Mbappé. Face aux journalistes, le technicien espagnol a démenti cette information.

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«On a décidé de rien. On est très content d’avoir 10 joueurs nommés parmi les meilleurs au monde. Si on avait la possibilité de décider, on aimerait aussi mettre Désiré Doué. Pourquoi il n’est pas là. Qui gagnera ? J’espère un joueur du PSG, et tu peux choisir n’importe lequel. On cherche à protéger notre équipe», a ainsi déclaré l’ancien coach du Barça.