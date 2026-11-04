Maroc : plusieurs absences importantes dans la liste pour affronter le Niger

Le Maroc s’apprête à disputer deux rencontres face au Niger lors de la trêve internationale de novembre. Les Lions de l’Atlas accueilleront d’abord leur adversaire le 13 novembre à 21 heures, avant de se déplacer au Niger le 17 novembre, également à 21 heures. Leaders de leur groupe avec six points sur six possibles, quatre buts inscrits et aucun encaissé, les Marocains tenteront de poursuivre leur sans-faute. Mais pour ce rassemblement, le sélectionneur devra composer avec plusieurs absences importantes. Ismaël Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi figurent notamment parmi les joueurs indisponibles, tout comme Chadi Riad et Hamza Igamane. D’autres cadres habituels ou joueurs régulièrement évoqués autour de la sélection n’ont pas été retenus, à commencer par Amine Harit, Amine Adli et Sofyan Amrabat. Chemsdine Talbi et Zakaria El Ouahdi sont également absents de cette liste.

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Au poste de gardien, Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti et Alaa Bellaarouch ont été retenus. En défense, on retrouve Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Souffian El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi et Ali Maamar. Au milieu de terrain, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Bilal El Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbaï et Abdellah Ouazane ont été convoqués. Enfin, le secteur offensif sera composé de Brahim Diaz, Yassine Gessime, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yassir Zabiri et Youssef En-Nesyri.

La liste complète du Maroc

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS Far), Alaa Bellaarouch (FC Dinamo 1948).

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Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (Panathinaïkós FC), Souffian El Karouani (SL Benfica), Nayef Aguerd (Olympique de Marseille), Redouane Halhal (Venezia FC), Issa Diop (Ipswich Town FC), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais FC), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Ali Maamar (RSC Anderlecht).

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Milieux : Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Neil El Aynaoui (RB Leipzig), Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Reda Belahyane (SS Lazio), Amine Sbaï (Angers SCO), Abdellah Ouazzane (ACF Ajax).

Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid CF), Gessime Yassine (RC Strasbourg Alsace), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar), Yassir Zabiri (Real Racing Club), Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad).