Lamine Yamal inscrit son penalty…en Kings League

Ce samedi, Lamine Yamal a fait du mal à l’Atlético de Madrid. Dans un choc très important dans la course au titre, le Barça a pu compter sur son prodige de 18 ans pour faire la différence face aux Colchoneros. Et même si la fin de match a été marquée par des insultes racistes à son égard, l’ailier catalan peut être fier de sa rencontre malgré cet épisode navrant.

La suite après cette publicité

Le lendemain de cette belle soirée de travail, Lamine Yamal était présent lors de la journée de Kings League en Espagne. Alors qu’il dispose de son équipe dans la compétition, la Capital CF, le joyau du Barça s’est naturellement essayé à l’exercice du penalty du président. Et alors qu’il n’a aucune difficulté à faire des miracles sur le terrain, le numéro 10 des Blaugranas a logiquement converti sa tentative. Facile.