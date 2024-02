FC Barcelone : Xavi pourrait partir plus tôt que prévu…

Le temps est à l’orage au FC Barcelone. Le match nul concédé hier à domicile face à Grenade (3-3), avant-dernier du classement de Liga, en a énervé plus d’un. Et visiblement, l’homme le plus en colère était le président des Blaugranas, Joan Laporta. Selon les dernières informations de la presse espagnole, le dirigeant culé a pété un plomb en loge.

Il aurait envoyé valser du mobilier, furieux de voir son équipe être distancée par le grand rival merengue. Sans surprise, les stars blaugranas sont pointées du doigt, mais leur entraîneur aussi. Xavi a beau avoir annoncé son départ en fin de saison, il n’est pas épargné par la critique. Loin de là. Cet après-midi, AS dévoile d’ailleurs que le sort du coach barcelonais pourrait être scellé avant la fin du mois de mai.

Xavi, un départ avant l’heure ?

En clair, un ultimatum aurait été imposé à Xavi en vue du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Napoli programmé le 21 février prochain. Si Xavi et ses hommes ne réalisent pas un bon résultat dans l’antre des Partenopei, le champion du monde 2010 espagnol pourrait être viré dans la foulée. Une situation dont serait parfaitement conscient le principal intéressé.

Face au piètre niveau de jeu affiché par l’équipe, la direction blaugrana ne veut plus faire de cadeau à son coach. Pas à l’abri d’une déconvenue en C1, menacé en Liga (5e, l’Athletic n’est qu’à six points) et déjà sorti de la Coupe du Roi, le Barça veut éviter le crash en fin de saison. Et si Xavi doit sauter, c’est Rafa Márquez, l’entraîneur du Barça B, qui viendrait jouer les pompiers de service. Ce qui serait une excellente opportunité pour le Mexicain de prouver qu’il a les reins pour être bien plus qu’un intérimaire…